В Воронежской области к 23 мая еще 12 пациентов умерли от коронавируса

Ситуация по стране

В Воронежской области число человек, столкнувшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19. достигло 83 788. За последние сутки заболели 144 человека. Об этом 23 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших также выросло - до 79 263. За последний день болезнь победили 155 пациентов.

За то же время 12 жителей Воронежской области, к сожалению, не справились с последствиями коронавируса. Общее число умерших достигло 3 433.