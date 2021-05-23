Неудачный обгон на воронежской трассе завершился столкновением двух автомобилей

22 мая примерно в 16:50 в Бобровском районе неудачный обгон закончился столкновением двух отечественных легковушек. ДТП случилось на 6 км автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск».

40-летний водитель «ВАЗ-2114» решил обойти замедлившуюся перед ним «Ниву». Мужчина, сидевший за рулем «четырнадцатой» быстро перестроился. Вот только в тот же момент 33-летний хозяин отечественного внедорожника начал поворачивать налево.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-2114» получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Его пассажир, 50-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 124 ДТП, из них в областном центре - 73, на федеральных трассах - 16, в районах области - 35. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 1 человек погиб.