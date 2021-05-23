Эксперты рассказали о зарплатах аграриев в Воронежской области

С начала 2021 года и по апрель включительно в Воронежской области появилось около 1,5 тысяч вакансий для специалистов сельскохозяйственной сферы. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

На одну вакансию в сельскохозяйственной сфере в Воронежской области сейчас претендуют два соискателя (1,9 резюме на вакансию). Средняя предлагаемая зарплата за последний год - 40 тысяч рублей, а вот средняя ожидаемая несколько выше - 45 тысяч рублей.

Если рассмотреть пятерку самых востребованных специалистов в сельскохозяйственной сфере, то окажется, что агроном в Воронежской области зарабатывает в среднем 60 тысяч рублей, а тот же менеджер по продажам в аграрной сфере - 50 тысяч. Зарплата кладовщика - 30 тысяч рублей, ветеринарного врача - 40 тысяч, а рабочего - 31 тысяча.

- Кроме наличия профильного образования, кандидаты должны уметь работать с компьютером. Умение вести переговоры особенно важно для менеджеров по продажам и торговых представителей. Также работодатели отмечают ценность таких качеств как умение работать в команде, наличие организаторских способностей, грамотную речь и желание учиться, - отмечает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Половина сотрудников в сельскохозяйственной сфере (52%) – это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Каждому пятому кандидату (18%) – больше 45 лет. Каждому десятому (13%) – от 18 до 24 лет. Средняя продолжительность работы на одном месте – 3,9 лет.