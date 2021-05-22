В Воронеже вернут на машрут троллейбусы №4 до конца 2021 года

На улицы Воронежа до конца 2021 года планируют вернуть троллейбусы маршрута №4. Он соединяет левый и правый берега. Об этом сообщил замглавы городского управления транспорта Максим Захаров в прямом эфире в соцсетях 21 мая.

На данный момент рассматриваются два варианта схемы его движения. Один из них «длинный», предложенный разработчиками новой маршрутной сети «РосдорНИИ» и «кольцевой», который разработала муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс».

Но чтобы запустить троллейбусы по маршруту №4, необходимо наладить инфраструктуру. По словам Максима Захарова, контакты сети, тяговые подстанции построены в 1960-е годы и сильно изношены. На это необходимы деньги.

– Есть 29 тяговых подстанций. Нам нужно определить количество, которое реально будем использовать для обеспечения движения троллейбусов. Упор сделаем на их модернизацию, – сказал чиновник.