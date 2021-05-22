В Воронеже семь улиц на Левом берегу остались без воды

Сейчас происходит заполнение сетей водой Фото: из архива "КП"

В Воронеже 22 мая произошла крупная коммунальная авария. Из-за нее жители семи улиц в микрорайоне ВАИ остались без воды. Утечку зафиксировали на стальном водоводе диаметром 500 мм в районе улицы Циолковского. Несколько часов ушло на устранение аварии. В данный момент специалисты заполняют сети водой, сообщили в «РВК-Воронеж».

Под ограничения попали улицы Туполева, Циолковского, Красный Октябрь, Черепанова, Уральская, Ползунова и Ермака.

– Бригады «РВК-Воронеж» завершили работы по ликвидации утечки. В настоящее время на место повреждения на водоводе установлена свертная муфта. Завершается заполнение водовода. По данным диспетчерской службы, давление уже вышло на режимные показатели, – сообщили в компании.