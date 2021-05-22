В Воронеже пенсионер отдал аферистам почти полмиллиона, защищая средства от хакеров

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 69-летний воронежец и сообщил, что он стал жертвой мошенников. Накануне ему позвонил неизвестный. Он сотрудником службы безопасности банковского учреждения и сообщил, что на карте зафиксирована подозрительная активность. А пенсионеру необходимо произвести ряд действий, чтобы обезопасить денежные средства.

Мужчина поверил звонившему и предоставил информацию. После этого с его счета было списано около 475 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное дело.