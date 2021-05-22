В Воронежской области суд оштрафовал самогонщицу

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП".
Районный суд Бутурлиновского района рассмотрел дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ) в отношении 46-летней местной жительницы, которую уличили в незаконной продаже спиртного.
Ее с поличным поймали правоохранители. Был зафиксирован факт продажи бутылки спиртного за 100 рублей. Реализовала продукцию она непосредственно у себя дома.
Суд, исследовав материалы дела, признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.