В Воронежской области суд оштрафовал самогонщицу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Районный суд Бутурлиновского района рассмотрел дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ) в отношении 46-летней местной жительницы, которую уличили в незаконной продаже спиртного.

Ее с поличным поймали правоохранители. Был зафиксирован факт продажи бутылки спиртного за 100 рублей. Реализовала продукцию она непосредственно у себя дома.

Суд, исследовав материалы дела, признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.