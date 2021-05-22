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Происшествия22 мая 2021 15:14

Под окнами воронежской многоэтажки нашли тело 57-летней женщины

Судя по травмам, она могла упасть с высоты
Ирина ШАБАНОВА
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ЧП случилось вечером в пятницу, 21 мая, около 18:00 на улице Беговая в Воронеже. У подъезда девятиэтажного дома было обнаружено тело 57-летней женщины. Прибывшие на место правоохранители констатировали, что ее повреждения характерны для падения с высоты. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области 22 мая.

Там уточнили, что сейчас следователями по факту проводится проверка. А также выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам примут процессуальное решение.

ЧП