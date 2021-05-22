В Воронеже оштрафовали водителя Land Rover, не пропустившего подростка на переходе

Сотрудники воронежского ГИБДД установили личность водителя на кроссовере Land Rover, который не пропустил переходившего по нерегулируемому переходу подростка. Ранее видеозапись о нарушении опубликовали в соцсетях. После этого инспекторы ДПС провели проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в четверг, 20 мая, около 7.30 возле дома 31 по улице Варейкиса. По предварительным данным, водитель не предоставил преимущество несовершеннолетнему пешеходу. Таким образом, автомобилист нарушил п. 14.3 ПДД.

Как оказалось, за рулем иномарки находился 60-летний житель Воронежа. Подозреваемого оштрафовали по ст. 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»). Санкция составила 1,5 тыс. руб. При этом с водителем провели разъяснительную беседу о важности соблюдения ПДД.