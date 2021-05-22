Шилово и левый берег Воронежа свяжет новый автобусный маршрут

В Воронеже планируют запустить новый автобусный маршрут. Он свяжет Железнодорожный район и микрорайон Шилово. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 21 мая.

Уточняется, что городские автобусы будет ездить от поликлиники № 7 по ул. Острогожской до ТРЦ «Максимир» на Ленинском проспекте. Автобус запустят по ВОГРЭСовскому мосту.

Пока каких-либо деталей по маршруту нет, также неизвестен номер, под которым будут ходить маршрутки. Его в скором времени предполагают выставить на торги, чтобы определить перевозчика.