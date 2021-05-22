В Воронеже женщина ограбила подругу и сбежала

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в Воронеже на улице Туполева в апреле. В квартиру 48-летней женщине пришла ее 32-летняя знакомая. Она рассказала, что ей нужно позвонить, но ее сотовый телефон сломался. Приятельница дала смартфон женщине. А та, взяв его, бросилась бежать. Ущерб составил 5300 рублей. Об этом рассказали в региональном главке 22 мая.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали грабительницу в Воронеже. Ею оказалась ранее судимая за имущественное преступление жительница Ольховатского района.

В отделе полиции она дала признательные показания. Похищенное имущество у нее изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Женщина находится в СИЗО.