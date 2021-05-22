Выпавшего из гнезда воронежского бельчонка будут оперировать в Москве

Фото - "Сердце леса"

История с бельчонком, который выпал из гнезда в воронежском парке «Танаис», нашла продолжение. У малышки открытый перелом бедра и черепно-мозговая травма. К сожалению, в Воронеже нет специалистов, которые могли бы ей помочь. Зато врач нашелся в Москве. Это попробует сделать ветеринар Алексей Воробьев, сообщили волонтеры центра спасения диких животных «Сердце леса» 21 мая.

Напомним, двое бельчат выпали из гнезда пару дней назад из-за сильного ветра в парке «Танаис». Один почти не пострадал, и мама-белка забрала его в гнездо. А второго доставили в «Сердце леса». Малышке всего 27 дней. Теперь она уехала в Москву на лечение.