У жителя Воронежской области дома нашли килограмм марихуаны

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские в Новохоперском районе получили оперативку, что 55-летний житель села Красное хранит у себя дома наркотические вещества. Стражи порядка наведались к нему в гости с проверкой. Во время обыска в сарае на полу они обнаружили коробки, банки и полиэтиленовые пакеты с подозрительным веществом растительного происхождения, сообщили в региональном главке 22 мая.

Найденное отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотик. Согласно результатам, дома у мужчины нашли марихуану общей массой 969 граммов. Как пояснил подозреваемый, он использовал ее для личного употребления. Гражданин также указал место, где им в конце августа прошлого года были собраны части конопли.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.