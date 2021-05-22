Жителя Воронежской области приговорили к исправительным работам за ложный донос

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Исправительными работами закончился донос на бывшую гражданскую жену для 34-летнего жителя Бутурлиновского района. Приговор вынес накануне местный райсуд. Мужчине назначили 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Гражданин К., желая отомстить своей сожительнице за то, что она от него уехала, позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что у него похищено 70 тысяч рублей, телевизор и телевизионная приставка. Тем самым он понадеялся, что в краже будут подозревать женщину. Стражи порядка провели проверку. Оказалось, что денег у мужчины не было. А телевизор и приставку он спрятал в сундук.

Так брошенный сожитель сам стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ).