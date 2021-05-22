В Воронежской области в аварии с опрокинувшейся машиной погибла женщина

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла утром, в 7:00 в Ольховатском районе, на 195 км автодороги «Воронеж-Луганск». 29-летняя женщина на автомобиле вылетела в кювет, машина перевернулась. Погибла ее пассажирка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 22 мая.

По предварительным данным, автомобилистка на «ВАЗ-2112», жительница Тамбовской области, не справилась с управлением. В результате ДТП 36-летняя жительница Кантемировского района, от полученных травм скончалась на месте.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.