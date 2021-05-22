В Воронежской области пропал 87-летний пенсионер с потерей памяти

Фото поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры попросили помощи у воронежцев в поисках 87-летнего Виктора Ивановича Гусакова. Он пропал из поселка Октябрьский Поворинского района. Последний раз его видели 21 мая. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 22 мая.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти.

Виктор Иванович ростом 165 сантиметров, среднего телосложения. У него серые глаза и седые волосы.

В день исчезновения пенсионер был одет синюю куртку с капюшоном, синие штаны и калоши.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.