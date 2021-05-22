Нетрезвый воронежец угнал «Газель» у своего собутыльника и врезался в гараж

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Участковые в Северном микрорайоне задержали 25-летнего рецидивиста, угнавшего автомобиль у своего приятеля. Ранее к ним с заявлением обратился 35-летний местный житель. Он сообщил, что у него 19 мая пропала «Газель», сообщили в региональном главке 22 мая.

Как выяснили полицейские, инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко на территории гаражно-строительного кооператива. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 25-летний местный житель.

В отделе полиции он признал свою вину и пояснил, что с владельцем «Газели» распивал спиртные напитки и видел, где находились ключи от замка зажигания. После того, как тот уснул, злоумышленник уехал кататься. Но недалеко от места преступления врезался в стену гаражного бокса, после чего сбежал. По факту ДТП проводится проверка.

По обстоятельствам неправомерного завладения автомобилем органами дознания возбуждено уголовное дело.