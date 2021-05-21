В крови воронежца, устроившего смертельное ДТП на улице Шишкова, обнаружили наркотик

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Отдел по расследованию ДТП Главного следственного управления воронежской полиции продолжает расследование обстоятельств смертельной аварии, произошедшей вечером 27 марта на улице Шишкова. Напомним, неуправляемая «Тойота Марк» на огромной скорости зацепила «Ниссан Кашкай». После столкновения автомобиль «Кашкай» отбросило на припаркованный «Фольксваген Тигуан», рядом с которым стояла 39-летняя жительница Коминтерновского района. В результате ДТП пешеход погибла на месте. Автомобиль «Ниссан» перевернулся. Кроме водителя, 33-летней беременной женщины, в салоне находился ее 8-летний сын. Оба они получили травмы.

Освидетельствование 35-летнего водителя «Тойоты» с помощью алкотестера показало содержание алкоголя в размере 0,623 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. А в крови подозреваемого врачи обнаружили следы наркотического вещества амфетамина.

Виновник ДТП частично возместил ущерб родственникам погибшей женщины.

- По ходатайству следователей Коминтерновский районный суд Воронежа продлил срок заключения под стражей 35-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении ДТП на улице Шишкова, - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области полковник внутренней службы Наталья Куликова.