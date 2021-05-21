На общегородском выпускном в Воронеже выступит Niletto

Фото Анны Гребенкиной Фото: из архива «КП»

Стало известно, кто выступит перед воронежскими подростками на общегородском выпускном вечере в парке «Алые паруса». «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник сообщили, что хедлайнерами праздника станут музыкант Niletto и группа Intelligency.

По условиям аукциона, участники должны соответствовать нескольким требованиям: быть старше 18 и моложе 30 лет, выступать в жанрах поп и хип-хоп, не призывать к аморальному образу жизни, не касаться вопросов религии, политики и межнациональных отношений. Кроме того, песни исполнителя должны входить в ротацию радиостанций, а сам он – иметь аккаунт в соцсетях с миллионом подписчиков.

В выборе кандидатов к участию в выпускном вечере чиновники мэрии руководствовались итогами опросов среди молодежи.

Напомним, выпускной вечер в этом году пройдет 2 июля на прежнем месте - в парке "Алые паруса".