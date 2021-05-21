В Воронеже могут вернуть льготный проезд по карте "Мир"

Льготный проезд по карте "Мир" был опробован в прошлом году Фото: из архива «КП»

Заместитель руководителя транспортного управления мэрии Воронежа Максим Захаров в рамках прямого эфира в соцсетях 21 мая рассказал о возможности возврата льготного проезда в общественном транспорте при оплате картой «Мир», как это было в прошлом году. Напомним, тогда обладатели карт «Мир» ездили в маршрутках за 17 рублей вместо 21.

Чиновник сообщил, что горадминистрация ведет переговоры с платежной системой о возможности возврата льготы. Эта мера позволит также увеличить пассажиропоток в общественном транспорте.