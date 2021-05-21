В Воронежской области суд отменил оправдательный приговор присяжных мужчине, до смерти избившему свою сожительницу

На предварительном следствии подсудимый сам признался в жестоком избиении сожительницы Фото: из архива «КП»

В марте 2021 года Грибановский райсуд на основании решения суда присяжных оправдал 48-летнего жителя Терновского района, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Главным аргументом для оправдания стало не установление события преступления.

- Органами предварительного следствия мужчина обвинялся в причинении осенью 2019 года телесных повреждений своей 48-летней сожительнице, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Находясь дома в селе Козловка Терновского района, в ходе конфликта он избил женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.

Прокуратура области не согласилась с оправдательным приговором и подала на апелляцию. Решением от 21 мая 2021 года Воронежский областной суд отменил оправдательный приговор в связи с многочисленными процессуальными нарушениями, допущенными при рассмотрении уголовного дела по существу, и направил дело на новое рассмотрение в Грибановский районный суд в ином составе. Обвиняемого в зале суда заключили под стражу.