В Воронежской области рецидивист чуть не зарезал приятеля несколькими ударами ножа в шею

Фото с сайта СУСК по Воронежской области

В Хохольском районе по подозрению в покушении на убийство задержали 65-летнего ранее судимого местного жителя. Накануне из частного дома на хуторе Пашенково в больницу доставили 66-летнего мужчину с ножевым ранением шеи. Врачи сообщили о пострадавшем в полицию. Оперативники и следователи изучили место происшествия, установили и задержали подозреваемого. На допросе он признался, что вечером 19 мая гостил у своего приятеля, распивая спиртное.

В процессе застолья хозяин обозвал гостя, тот обиделся, между мужчинами завязался конфликт. Подозреваемый кухонным ножом несколько раз ударил хозяина в шею, после чего скрылся. Несмотря на серьезное ранение, потерпевший смог самостоятельно выбраться на улицу и попросить соседей о помощи. Люди вызвали врачей и полицейских. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта, которому грозит до 15 лет лишения свободы, заключили под стражу.