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Общество21 мая 2021 16:21

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили мероприятия по реализации Послания главы государства

Предложения региональных парламентариев направлены на рассмотрение в федеральные законодательные органы власти
Источник:kp.ru
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В частности, депутаты Воронежской областной Думы отметили необходимость законодательного обеспечения внедрения принципов «социального казначейства» при предоставлении гражданам государственных и муниципальных услуг, разработки новых мер поддержки молодых людей для дальнейшего демографического развития региона, разработки механизмов стимулирования частного бизнеса к сохранению рабочих мест. Парламентарии обсудили предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования.

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