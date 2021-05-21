Депутаты Воронежской областной Думы обсудили мероприятия по реализации Послания главы государства

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В частности, депутаты Воронежской областной Думы отметили необходимость законодательного обеспечения внедрения принципов «социального казначейства» при предоставлении гражданам государственных и муниципальных услуг, разработки новых мер поддержки молодых людей для дальнейшего демографического развития региона, разработки механизмов стимулирования частного бизнеса к сохранению рабочих мест. Парламентарии обсудили предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования.

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