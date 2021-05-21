В память о защитниках Родины в Воронежской области высадили 87 тысяч деревьев

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

В Воронежской области завершилась акция «Сад памяти», проходившая с марта по май. В ней приняли участие более 700 человек. Это чиновники, сотрудники лесничеств, арендаторы, школьники и воспитанники школьных лесничеств. Совместными силами они посадили в память о наших земляках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, 87 764 сеянца сосны, березы, дуба и каштана на общей площади 26,4 га в 13-ти лесничествах региона.

- Самый большой Сад памяти посадили под Воронежем в Пригородном лесничестве - 66 тысяч сеянцев сосны и березы на площади 15 гектаров. В его создании приняли участие более 400 человек, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

В прошлом году в рамках акции в лесах появилось более 450 тысяч деревьев.