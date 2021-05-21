Жительница Воронежской области почти полгода платила мошенникам «пошлину», чтобы вернуть деньги за «контрафактные» лекарства

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дистанционные мошенники за 20 мая обманули пятерых жителей Воронежской области - на 1,7 млн рублей. Все схемы старые - защита от несанкционированного доступа к карте, получение компенсации за лекарства и помощь родственнику, попавшему в ДТП.

58-летняя жительница Калачеевского района почти полгода платила мошенникам «пошлину» и не догадывалась об афере, если бы об этом случайно не узнал ее работодатель, открывший женщине глаза на обман.

Потерпевшей позвонили еще в январе: мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ранее приобретенные ею лекарства являются контрафактными. Поэтому ей положена компенсация в качестве возмещения вреда. Но чтобы вернуть потраченные деньги, необходимо сначала перечислить налоговую пошлину. И доверчивая женщина в течение пяти месяцев перечисляла частями деньги на представленные мошенником реквизиты. Так она перевела 1,3 млн рублей, миллион из личных накоплений и 300 тысяч, взятых в долг у знакомых.