Воронежец украл из Пенсионного фонда личные данные граждан

Обвиняемому грозит до пяти лет колонии Фото: из архива «КП»

До пяти лет колонии грозит менеджеру негосударственного пенсионного фонда, которого обвиняют в пособничестве в неправомерном доступе к информации. По данным Центрального райсуда Воронежа, мужчина выкрал личные данные 532 россиян из Пенсионного фонда РФ. Среди них жители Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Необходимые сведения воронежец получал через своих знакомых сотрудников государственного пенсионного фонда, за вознаграждение. Предположительно, мужчина переводил пенсионные накопления граждан в негосударственный пенсионный фонд.