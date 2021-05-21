Проспект Революции в Воронеже озеленят кленами, а озеро на Минской - ивами, липой и можжевельником

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В планах управленияэкологии Воронежа на этот год значится долгожданное завершение реконструкции парка парков «Орленок», «Дельфин» и сквера «У озера». Сейчас, по данным горадминистрации, идет выбор подрядчика, который высадит 262 саженца лиственных и хвойных пород с закрытой корневой системой у озера на улице Минской. Это будут ива, катальпа, липа мелколистная, можжевельник, барбарис. А на проспекте Революции вдоль проезжей части в рамках первого этапа благоустройства этим летом высадят 237 крупномерных саженцев клена остролистного. При этом часть имеющихся растений обещают пересадить.

- В перспективе для озеленения цветников в скверах Пятницкого и Платонова, а также у кинотеатра Пролетарий и у Театра кукол предлагается использовать многолетние цветы и злаковые травы, - отметили в мэрии.

Отметим, что ежегодно на улицы Воронежа высаживается около 6-7 тысяч деревьев и до 25 тысяч кустарников. Большая часть этих денег поступает от средств, полученных в качестве компенсации за срубленные деревья.

В прошлом году в теплый период высадили 1746 саженцев деревьев, а также 20 115 кустарников, а также включили в перечень зеленых зон общего пользования 7 новых озелененных территорий общей площадью более 19 га.