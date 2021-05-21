В Воронежской области количество пневмоний увеличилось на 44%

В апреле 2021 года жители Воронежской области перенесли почти на 76% больше инфекций по сравнению с таким же месяцем 2020-го, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Значительно выросла заболеваемость внебольничной пневмонией - почти на 44% в сравнении с апрелем прошлого года. Да и ОРВИ болели на 53,5% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Отмечен рост случаев острых кишечных инфекций установленной (на 37,6%) и неустановленной этиологии (на 42,2%). Почти на 91% было больше случаев ветрянки - по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Зато снизилась заболеваемость сальмонеллезом (на 28%), скарлатиной (на 42,3%), чесоткой (на 56,6%).