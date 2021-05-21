В Воронеже прошла благотворительная акция «Красная гвоздика»

Фото управы Ленинского района

В четверг, 20 мая, в помещении управы Ленинского района работал пост волонтеров благотворительного фонда «Память поколений» по сбору пожертвований на формирование высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. Все участники акции получали от организаторов значок «Красная гвоздика».

Собранные средства направят на оказание необходимой медицинской помощи и психологической поддержки, а также улучшение качества жизни ветеранов. Подобные мероприятия проходят в России с 22 июня 2015 года.

- Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам». Очень важная акция, считаю своим долгом участие в ней, - сказал руководитель управы Ленинского района Сергей Ситников.

В этот раз к акции присоединились около полусотни муниципальных служащих управы и посетителей управы.