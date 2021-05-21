В Воронеже выделенные полосы городского транспорта планируют перенести на место трамвайных путей

Выделенные полосы для движения городских автобусов в Воронеже могут перенести на крайнюю левую полосу - где раньше располагались трамвайные пути, об этом сообщил 21 мая в прямом эфире в соцсетях заместитель руководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров.

Первоначально «выделенки» появятся в привычном месте - крайней правой полосе - это произойдет до конца лета 2021 года. Но на втором этапе реализации проекта по внедрению «выделенок», их сместят к центру магистралей – когда подготовят необходимую инфраструктуру (переходы, остановочные площадки).

Контролировать соблюдение проезда по выделенным полосам будут во время рейдов на Плехановской и Московском проспекте.

Внедрение «выделенок» - условие для получения автобусов по льготному лизингу в рамках нацпроекта. Кроме того, по мнению чиновника, это позволит снизить пробки, а значит, отладить расписание маршруток и повысить мобильность пассажиров.

- Средняя скорость маршрутки в час пик 17-21 км/ч. На Вогрэсовском и Чернавском мостах она выросла до 40-50 км/ч после введения выделенной полосы в тестовом режиме, - отметил чиновник.

После переноса «выделенок» на Плехановской планируют вернуть платные парковки.