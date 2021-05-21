Чиновник мэрии Воронежа считает стоимость проезда в маршрутке необоснованно низкой

По мнению чиновника, адекватная стоимость проезда должна быть на уровне 30-35 рублей. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров в рамках прямого эфира в соцсетях 21 мая заявил, что нынешняя стоимость поездки в общественном транспорте Воронежа необоснованно мала и не окупает затраты перевозчиков. При существующей цене билета в 21-23 рубля транспортные предприятия несут убытки, и говорить об улучшении качества обслуживания не приходится.

По мнению чиновника мэрии, адекватная стоимость проезда должна быть на уровне 30-35 рублей. Именно такой тариф существует сейчас в других городах-миллионниках России.