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Общество21 мая 2021 13:52

Чиновник мэрии Воронежа считает стоимость проезда в маршрутке необоснованно низкой

По мнению Максима Захарова, при нынешней цене в 21-23 рубля качество перевозок не вырастет
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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По мнению чиновника, адекватная стоимость проезда должна быть на уровне 30-35 рублей.

По мнению чиновника, адекватная стоимость проезда должна быть на уровне 30-35 рублей.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров в рамках прямого эфира в соцсетях 21 мая заявил, что нынешняя стоимость поездки в общественном транспорте Воронежа необоснованно мала и не окупает затраты перевозчиков. При существующей цене билета в 21-23 рубля транспортные предприятия несут убытки, и говорить об улучшении качества обслуживания не приходится.

По мнению чиновника мэрии, адекватная стоимость проезда должна быть на уровне 30-35 рублей. Именно такой тариф существует сейчас в других городах-миллионниках России.