В Воронеже для выпускников школ прозвучал Последний звонок

По трпдиции для выпускников прозвучал "ретро-звонок" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

21 мая во всех школах Воронежа прошли торжественные линейки для выпускников 11 классов и 9 классов. По данным администрации Воронежа, в этом году со школой простились 5323 одиннадцатиклассников и 9085 – девятиклассников. В связи с праздничными мероприятиями в городе и, особенно у образовательных учреждений, усилено дежурство полицейских, которые следят за порядком. По традиции, после торжественных линеек выпускники отправились гулять по городу.

Напомним, что первый ЕГЭ в этом году состоится уже 31 мая. Подробнее о расписании госэкзаменов и особенностях этого года читайте в нашем материале.