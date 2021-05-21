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Общество21 мая 2021 13:25

В Воронеже для выпускников школ прозвучал Последний звонок

В этом году во взрослую жизнь шагнут больше 14 тысяч вчерашних учеников
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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По трпдиции для выпускников прозвучал "ретро-звонок"

По трпдиции для выпускников прозвучал "ретро-звонок"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

21 мая во всех школах Воронежа прошли торжественные линейки для выпускников 11 классов и 9 классов. По данным администрации Воронежа, в этом году со школой простились 5323 одиннадцатиклассников и 9085 – девятиклассников. В связи с праздничными мероприятиями в городе и, особенно у образовательных учреждений, усилено дежурство полицейских, которые следят за порядком. По традиции, после торжественных линеек выпускники отправились гулять по городу.

Напомним, что первый ЕГЭ в этом году состоится уже 31 мая. Подробнее о расписании госэкзаменов и особенностях этого года читайте в нашем материале.