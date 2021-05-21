Воронежцев зовут на патриотический фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

29 мая в Воронеже пройдет седьмой патриотический фестиваль «Наша история». Главной темой этого года станет Победа в Великой Отечественной войне.

Территория форума будет разделена, как настоящий старинный город, на семь зон - творческая слобода, историческая, игровая, мастеровая, музейная, художественная и книжная слобода.

На фестивале выступят народные вокальные коллективы и исполнители из Эртильского, Панинского, Таловского, Аннинского и Каширского районов, ученики музыкальной школы-студии «Меломан», казачий коллектив «Конязек», ансамбли «Сельские гармонисты» и «Багратиони» из Воронежа. А также ансамбль русской песни «Раненбургские родники» из Липецкой области.

В исторической слободе развернется лагерь реконструкторов периода Великой Отечественной войны. Здесь расположатся выставка экспонатов 1941-1945 гг., солдаты на привале, фотозона и показ мод 40-х годов, медицинский сортировочный пункт, выставка военной формы, полевая кухня и пункт связи. Желающим нанесут патриотический аква-грим.

В лагере исторических реконструкторов раннего Средневековья запланированы мастер-классы по ткачеству на станке, плетению на вилочке, прядению, вязанию иглой, лепке светильников и ткачеству поясов.

- Также гости фестиваля смогут стать зрителями постановочных боев, участниками археологического квеста и увидеть выставки клубов исторической реконструкции периодов Руси XIII-XIV веков и Первой Мировой войны (Землянский полк). Кроме того, состоится мастер-класс по сборке-разборке ружья, - сообщили организаторы.

На территории музейной слободы можно будет увидеть интерактивный краеведческий модуль «Ратный подвиг Воронежа», научиться рисовать мамонта и писать гусиным пером, принять участие в мастер-классах «Секреты хазарских гончаров» и «Солдатский треугольник с фронта», увидеть выставку «Эх, частушка, ты частушка, слово каждое - снаряд!». Участникам фестиваля предложат постоять на горохе и гречке, а также объяснят, что такое розги. На площадке представят экспозиции музеев Лискинского района - крестьянский быт, русская изба.

Умельцы мастеровой слободы удивят воронежцев поделками в техниках резьбы по дереву, авторской открытки, создания кукол, вязанных игрушек и бижутерии, изделий из кожи, бересты, художественной ковки, глиняной пластики. Приедут ремесленники из Хохольского, Нижнедевицского, Каширского, Аннинского, Панинского, Эртильского, Бобровского и Терновского районов.

Книжная слобода будет интересна выставкой исторической литературы, буккроссингом, викторинами на знание истории, интеллектуальными и настольными играми, а также мастер-классами («Солдатский треугольник», «Старинная печать», созданию винтажной открытки и шрифту Брайля, по изготовлению средневековых украшений и глиняной свистульки).

Художественная слобода представит выставку картин современных художников, а также мастеров Хохольского, Терновского и Лискинского районов.

Фестиваль продлится с 12.00 до 15.00, вход свободный - в масках.