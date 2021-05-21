Банк Уралсиб предлагает бизнесу валютообменные ордерные сделки по желаемому курсу

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Ордер по желаемому курсу – возможность сэкономить время, подав заявку на покупку или продажу иностранной валюты или обмен одной иностранной валюты на другую в количестве и по курсу, указанным клиентом. В момент приема заявки не требуется наличия достаточной суммы на счете списания, остаток на счете списания не блокируется.

После приема ордера банк автоматически осуществляет постоянный мониторинг указанного курса обмена и курса банка. При достижении уровня, равного или более выгодного для клиента по отношению к указанному, банк исполняет ордер. При недостатке денежных средств на счете клиенту отправляется напоминание о необходимости пополнить счет, при этом ордер не отменяется, а продолжает действовать.

Ордера по желаемому курсу могут быть поданы клиентами – юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, занимающимися частной практикой в установленном законодательством РФ порядке*. Ордерные сделки позволяют клиенту реализовать самые различные стратегии по управлению ликвидностью и валютной позицией без потери времени на мониторинг и возможности упустить выгодный курс. Ордер также может быть отменен в любой момент в процессе срока действия заявки до завершения расчетов.

*Сервис подачи Ордеров по желаемому курсу доступен для клиентов, имеющих расчетный счет в Банке. Недоступен для счетов с ограничениями (наличие картотеки 2 по счету, приостановлении операций по счетам ИФНС, ФССП)

Более подробно об ордерных сделках можно узнать в отделениях банка, работающих с бизнес-клиентами, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» либо по телефону горячей линии для бизнеса 8-800-700-77-16 На правах рекламы.