В Воронежской области к 21 мая от коронавируса умерли еще 13 человек

Утром 21 мая оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о новых летальных случаях. За минувшие сутки от последствий COVID-19 умерли еще 13 человек. Всего с начала пандемии в регионе от осложнений коронавируса скончались 3 405 пациентов.

За прошлый день еще 142 воронежцам поставили диагноз коронавирус. Всего с начала наблюдений в Воронежской области зарегистрировали 83 501 случай.

Выписали за сутки 150 человек. Всего в регионе смогли побороть болезнь 78 956 пациентов.