Следователи напомнили воронежским родителям, как избежать падения детей из окна

С наступлением теплой погоды становится больше случаев падения из окон маленьких детей. Как отмечают следователи, причиной трагедий часто является беспечность родителей, оставивших своих чад без присмотра.

Для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуют:

- не ставить мебель близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

- не надеяться на москитную сетку - она не может выдержать вес малыша, крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят детям открыть окно.

- взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом с детьми.

- Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством установлена уголовная ответственность. Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и травмирования детей следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие произошедшему, - отметили в СК России.