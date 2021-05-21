В Воронеже следователи возбудили дело на собственника общежития, где 4 года не могут сделать капремонт

Неисполнение решения суда и несделанный вовремя ремонт привели к уголовной статье собственника воронежского общежития инвалидов.

Следователи провели проверку общежития на ул. Малаховского, 50а, где живут инвалиды с нарушением слуха. В здании все плачевно, жильцы жалуются на состояние коммуникаций. Недавно там отключался свет. Причем Коминтерновский райсуд по иску прокуратуры еще в сентябре 2017 года обязал собственника произвести капремонт здания. Владельца неоднократно привлекали к ответственности за неисполнение решения суда. Но воз и ныне там. Ремонта до сих пор не случилось. Условия проживания не соответствуют санитарным нормам. Не просто нарушаются права жильцов, среди которых 16 инвалидов по слуху, но и создается угроза их жизни и здоровью.

После выявившей нарушения проверки следователи возбудили уже уголовное дело - за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.

- Следователями СК выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в региональном следственном управлении СК России.