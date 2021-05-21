Воронежскому срочнику, убившему троих сослуживцев на «Балтиморе», уточнили срок принудительного лечения

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Срочник Антон Макаров, убивший в ноябре 2020-го троих сослуживцев на аэродроме «Балтимор», проходящий принудительное лечение в клиническом психолого-неврологическом диспансере в поселке Орловка Хохольского района, может пробыть там до 9 августа. Срок его пребывания в психиатрическом стационаре на днях уточнил военный суд. Антона Макарова могут выписать раньше, если медики сочтут, что он здоров или находится в ремиссии, сообщила адвокат Ольга Зиброва.

На лечение срочника отправили, чтобы стабилизировать его состояние, ранее у него обнаружили нарушения сна, тревожность и заторможенность.

Напомним, по версии следствия, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда Макаров убил топором дежурного по полку майора Сергея Ермолаева. Затем он выстрелил в рядового Фирсова, которого доставили в госпиталь с ранениями в плечо и лопатку. После этого, «прикрываясь» ефрейтором Сергеем Кожокиным, рядовой в помещении для отдыха выстрелил в спящего Михаила Акталиева, а затем убил и ефрейтора Кожокина. После этого Макаров с пистолетом сбежал из части.

Его задержали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники. Ехал туда на угнанной «Шкоде». Солдата удалось скрутить, когда он пошел в магазин в селе Землянск Семилукского района, чтобы купить продукты.