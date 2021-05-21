В Воронеже "Шевроле" на встречке въехала в "Волгу"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, произошедшей 20 мая около 6.40 на проспекте Патриотов в Воронеже.

31-летний мужчина на «Шевроле Авео», следовавший по проспекту Патриотов со стороны улицы Перхоровича в направлении улицы Комарова, выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ 31105, которым управлял 28-летний водитель. В результате ДТП оба водителя попали в больницу с травмами.

За 20 мая в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 143 ДТП, в авариях пострадали пять человек.