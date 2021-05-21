Тело убитого жителем Воронежской области приятеля пролежало в доме четыре дня

Следователи передают в суд дело 67-летнего жителя Бутурлиновского района, обвиняемого в убийстве.

8 февраля 2021 года в полицию обратился глава села: пропал мужчина. В этот же день сотрудник полиции в одно из домов в селе Клеповка обнаружил тело 52-летнего пропавшего жителя с ножевым ранением.

Задержали 67-летнего хозяина жилища, он признался, что четыре дня назад к нему в гости пришел 52-летний знакомый, который стал распивать спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, гость ударил хозяина по лицу, тогда последний схватил кухонный нож и ударил им обидчика в шею. Гость скончался, его тело так и лежало в доме до момента его обнаружения полицейским.

Теперь его будут судить.