Воронежская филармония отметит 60-летие музыкально-литературного лектория

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 мая филармония отмечает 60-летие музыкально-литературного лектория. В юбилейной программе прозвучат песни, романсы, фрагменты опер, оперетт, мюзиклов.

В состав лектория входят профессиональные артисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, артисты разговорного жанра. Многие из них являются лауреатами престижных международных и всероссийских конкурсов, принимают участие в мероприятиях федерального и регионального уровня. В их числе Санкт-Петербургский международный культурный форум, День славянской письменности и культуры, фестиваль камерной музыки «Воронежская камерата», онлайн-концерт «75-летию Великой Победы посвящается», цикл праздничных мероприятий к 150-летию со дня рождения Бунина.

Праздничный вечер начнется в 19.00. В фойе филармонии можно посмотреть фотовыставку, посвященную юбилею лектория. Экспозицию составили 38 работ. Она продлится до 27 мая.