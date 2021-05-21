Платоновский фестиваль покажет воронежцам немецкие спектакли в записи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль снова повторит цикл видеопоказов. На 11-м форуме искусств покажут видеоверсии спектаклей из программы театрального фестиваля Германии Theatertreffen. Это главный фестиваль немецкоязычного театра, который проходит в Берлине в мае. Ежегодно его программу составляют 10 избранных постановок, которые за год отбираются независимым жюри, просматривающим примерно 400 работ со всей страны.

В цикл видеопоказов в Воронеже войдут пять спектаклей. Посмотреть их можно будет бесплатно с 10 по 14 июня на площадке 1900 (пространство «Винзавод»).

10 июня 19.00 «Одиссея», театр «Талия» (Гамбург). Спектакль одного из самых востребованных в Германии режиссеров Анту Ромеро Нуньеса должны были показать на Платоновфесте в 2020-м, но гастрольные планы разрушила пандемия. Это фарс, искрометная клоунада на тему одного из самых известных и противоречивых героев мировой культуры, с участием двух блестящих артистов Томаса Нихауса и Пауля Шредера - Одиссея.

11 июня 18.00 «Толстая тетрадь», театр «Штатсшаушпиль» (Дрезден). Спектакль Ульриха Раше по «самой жестокой книге XX века» о том, как вторая мировая война превращает 10-летних мальчиков-близнецов в хладнокровных убийц, поставлен весьма «невинно» и совсем без присущего немецкому театру натурализма. Дело в стиле Ульриха Раше: ученик Боба Уилсона прославился спектаклями-ораториями, и, в отличие от учителя, отводит впечатляющей картинке роль второго плана. В его работах главное действующее лицо - это хор актеров, который произносит (или даже пропевает) текст невероятно музыкально и энергетически заразительно.

12 июня 15.00 «Фауст», театр Фольксбюне Берлин. Один из самых авторитетных немецких режиссеров Франк Касторф поставил классику немецкой литературы и драматургии, отчасти довольно точно воспроизводя оригинал, а отчасти вольно от него отступая, но сюжет в целом совсем не противоречит Гете. Спектакль идет шесть часов.

13 июня 15.00 «Сладкоголосая птица юности», театр «Шаушпиль» (Лейпциг). Пьесу классика американской драматургии Теннесси Уильямса о взаимоотношениях увядающей кинодивы и молодого актера, который жаждет славы, поставила известный немецкий режиссер Клаудия Бауэр. Как это часто бывает у Уильямса, в противоречие вступают талант и посредственность, мечты и реальность, юность и ее скоротечность, человеком управляют эгоцентризм, неуверенность в себе и нестабильность собственного положения.

14 июня 15.00 «Три сестры» театр Мюнхен Каммершпиле. «Три сестры» стали, без преувеличения, одним из самых громких событий европейского театра сезона 2019/20. Вышедший накануне пандемии, спектакль должен был стать хедлайнером самых известных фестивалей от Греции до Нидерландов, интерес к нему рос в геометрической прогрессии. Но театры закрылись, и в результате большинство зрителей смогли увидеть «Трех сестер» лишь в онлайн-формате. Режиссер Сьюзан Кеннеди помещает чеховских персонажей в стерильное, возможно даже, постапокалиптическое пространство («Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной»?), лишает их эмоций, мимики, голоса, даже лиц (актеры в масках, вместо их голосов - фонограмма). Может быть даже, это уже не живые люди, а обрывки давным-давно записанных фраз, шум в цифровом пространстве. Технологии будущего, при этом, здесь присутствуют и на уровне содержания, и на уровне формы - на протяжении всего спектакля не перестаешь задаваться вопросом: «Как технически это сделано?».