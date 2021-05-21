Воронежцам покажут концертную версию оперы "Мельник - колдун, обманщик и сват"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 мая, накануне празднования Дня славянской письменности и культуры, на малой сцене театра оперы и балета покажут концертную версию оперы Михаила Соколовского «Мельник - колдун, обманщик и сват».

- Опера Михаила Соколовского «Мельник - колдун, обманщик и сват» - это один из первых спектаклей русского музыкального театра. Наиболее значительными авторами «доглинкинской эпохи» считаются Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Алексей Верстовский и другие композиторы, писавшие комические оперы-водевили на народные темы. Авторство «Мельника» долгое время приписывалось Евстигнею Фомину, сочинителю опер «Ямщики на подставе», «Американцы», «Новгородский богатырь Василий Боеславич». Но в XX веке благодаря исследованиям музыковедов удалось выяснить имя истинного автора - им оказался Михаил Соколовский. В XVIII веке в России его опера «Мельник - колдун, обманщик и сват» была едва ли не самым популярным музыкально-театральным произведением и соперничала даже с сочинениями европейских композиторов, - отметил режиссер театра Дмитрий Отяковский.

Опера прозвучит в исполнении ведущих солистов Воронежского театра оперы и балета, концертмейстер Елена Юдина. Начало в 17.00.