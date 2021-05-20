Не выдержав подшучивания, житель Воронежской области избил пенсионера металлическим прутом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Очередная пьянка плачевно закончилась для двух пенсионеров из села Чулок Бутурлиновского района. Один из них оказался в больнице с многочисленными переломами, другой попал в СИЗО.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, полицейским сообщили из райбольницы, что к ним доставлен 63-летний мужчина. У него констатировали переломы – ключицы, теменной кости и левой руки. Позже эксперты квалифицировали у него тяжкий вред здоровью.

В ходе проверки стражи порядка установили, что избитый мужчина 1 мая в 14:00 во дворе своего дома выпивал с 64-летним гостем. Между ними произошла ссора. Гость припомнил пострадавшему, что не так давно он украл у него садовый триммер, а хозяин стал подшучивать над ним. Тогда оппонент схватил металлический прут и нанес им собеседнику несколько ударов по разным частям тела.

Полицейские задержали разбушевавшегося товарища. Злоумышленник оказался ранее судим за аналогичные преступления. В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он находится в СИЗО. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.