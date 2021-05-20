Воронежские власти пообещали разобраться с брошенными электросамокатами

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В последнее время в Воронеже стал набирать обороты новый вид каршеринга – прокат электросамокатов. Но при этом владельцы ставят их буквально на каждом шагу – на тротуарах, возле остановок, а не в специально отведенных местах. Естественно, ездить, те, кто решит взять их в пользование, могут тоже где попало, рискуя столкнуться с прохожими. В связи с этим в мэрии прокомментировали ситуацию 20 мая.

Там уточнили, что профильные службы займутся упорядочением работы проката электросамокатов.

— Для муниципальных служб десятки размещенных на пунктах, а иногда и просто брошенных на тротуарах самокатов – серьезная помеха работе по их механизированной очистке. Для конкретных горожан – риск получить травмы, спокойно прогуливаясь по пешеходным дорожкам, по которым пользователи сервиса могут ехать достаточно быстро и не всегда внимательно. Мы сами создаем предпосылки для того, чтобы пользоваться самокатами было удобнее, выполняя текущие задачи администрации, — сообщил Вадим Кстенин.