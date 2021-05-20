ФАС признала частично обоснованной жалобу на торги по строительству мегашколы в Воронеже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала частично обоснованной жалобу на условия проведения торгов по поиску подрядчиков для строительства воронежской мегашколы. Как рассказали в мэрии, которая выступает заказчиком объекта, замечания учтут, а конкурсную документацию скорректируют. Но при этом пояснили, что на проведение торгов это никак не повлияет.

– Заказчиком установлена стоимость ранее исполненных контрактов, которые могут рассматриваться в качестве подтверждения опыта и квалификации потенциальных участников торгов, в размере не менее 500 миллионов рублей каждый. С учетом общей стоимости строительства мега-школы в 3,4 млрд рублей наличие таких требований к контрактам вполне логично и, по мнению заказчика, не противоречит нормам. Однако именно по этому критерию контрольный орган изменил ранее сформированную правоприменительную практику, – рассказали в мэрии.

Там, кстати, не исключили в будущем подачи каких-либо жалоб по этому тендеру.