Дело замдекана лестеха о взятках от студентов на 300 тысяч передали в суд в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Уголовное дело заместителя декана автомобильного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета передано в суд. Высокопоставленного преподавателя обвинили во взятках от студентов (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре 20 мая.

По версии следствия, 43-летний мужчина не брезговал поборами с декабря 2019-го по июнь 2020-го. За определенную плату он обещал студентам вуза посодействовать должникам, не сдавшим сессии, в выставлении оценок за экзамены, зачеты, а также курсовые работы и практики. Деньги ему переводили на счет в банке.

Всего за полгода преподаватель получил взятки более чем на 300 тысяч рублей. Его обвинили в 11 эпизодах. Правоохранители передали уголовное дело в Центральный районный суд.