Напугавшего школьников пистолетом воронежца отправили под домашний арест

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летний воронежец, который 18 мая напугал школьников на спортплощадке аэрозольным пистолетом, отправлен под домашний арест. Он пробудет в заточении два месяца – до 17 июля. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону 20 мая.

Следствие при этом просило более строй меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по предварительной версии, мужчина неожиданно появился на стадионе у школы №85 в Северном микрорайоне. Подойдя к одному из учеников, который занимался на уроке физкультуры, он показал ему предмет, похожий на пистолет, затем отошел и раздался хлопок. Предположили, что это был выстрел.

Подозреваемого через несколько часов задержали участковые. В его квартире нашли аэрозольное устройство самообороны модели «Пионер». На нарушителя завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Выяснилось, что ранее он был судим.

Во время следственных действий мужчина сказал, что он не показывал оружие детям, а только произвел выстрел в воздух, чтобы опробовать купленное недавно устройство.