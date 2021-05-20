8,5 лет строгача получил житель Воронежской области, до смерти забившей свою мать

из архива КП Фото: из архива "КП"

В Хохольском районе осудили 45-летнего местного жителя, который до смерти зверски забил свою престарелую мать в пьяном угаре. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону 19 мая.

Как было установлено, инцидент случился вечером 6 декабря 2020 года в доме на улице Ватутина села Яблочное. Ранее неоднократно судимый сын в очередной раз напился. Из-за чего между ним и матерью возник конфликт. Тогда мужчина накинулся на пенсионерку с кулаками и стал избивать ее. Потом просто ушел из дома.

Через некоторое время он рассказал о случившемся главе сельского поселения, которая вызвала медиков и полицию. Однако спасти пожилую женщину не удалось – от полученных травм она скончалась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила от внутричерепной травмы.

Вину свою сын признал. Приговором суда он осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.