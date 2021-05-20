В Воронеже мужчина ограбил 91-летнюю пенсионерку прямо у нее дома

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

91-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию с заявлением о грабеже в ее квартире, расположенной на Ленинском проспекте. Инцидент случился 17 мая. Старушка рассказала, что сначала ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее внук попал в ДТП. Чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо 10 000 рублей.

Обеспокоенная женщина сказала, что готова дать эту сумму. Тогда через некоторое время к ней в квартиру пришел мужчина. Ничего не подозревающая пенсионерка взяла при нет из шкафа деньги. Мужчина, решив отвлечь хозяйку, попросил воды. Пока женщина за ней ходила, злоумышленник подбежал к шкафу, выгреб все средства, которые там лежали и бежал. Пенсионерка увидела, что он похитил деньги, но не смогла его догнать в силу своего возраста.

Грабителя стражи порядка вычислили по камерам видеонаблюдения. Оперативниками был установлен автомобиль «Рено Меган», на котором передвигался злоумышленник. Нападавшего задержали в Северном микрорайоне. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний местный житель.

В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что в интернете в справочнике нашел телефон потерпевшей, а деньги уже успел потратить на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».